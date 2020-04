Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, vai implementar um sistema de telerreabilitação para os doentes que tiveram um acidente vascular cerebral (AVC) e que, devido à covid-19, ficaram impossibilitados de ter fisioterapia e reabilitação.

"Em relação ao doente com AVC, o hospital continuar a ter todo o tratamento da fase aguda, mas depois da alta hospitalar, a maior dificuldade é que o doente com AVC seja capaz de ter o apoio de fisioterapia e reabilitação", afirmou Elsa Azevedo, diretora do serviço de neurologia do Hospital de São João.

Em declarações à Lusa, a especialista explicou que o projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa Gulbenkian Soluções Digitais Covid-19, visa por isso implementar um sistema de "telerreabilitação por videoconsulta personalizado de acordo com as necessidades de cada doente".