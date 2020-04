Actualidade

Os jornais e revistas nacionais concentraram a cobertura das eleições de 2019 nos partidos que já tinham sido eleitos em 2015, num total de 82,9% das peças, de acordo com um estudo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Para o trabalho da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) foram analisadas 1.596 peças, "em formato impresso e 'online'", segundo um comunicado divulgado pela entidade, que concluiu que "nos jornais e revistas considerados as peças com a presença de candidaturas às eleições legislativas são maioritariamente informativas".

De acordo com a ERC, "em termos médios agregados, constata-se que 82,9% das peças se concentram em protagonistas das seis candidaturas com deputados eleitos para a Assembleia da República em 2015 (PS, PPD-PSD, BE, CDS-PP, CDU e PAN)".