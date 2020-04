Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje essencial que os Estados-membros da União Europeia cheguem antes do verão a um acordo político sobre os instrumentos europeus para combater a crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

Esta posição foi transmitida por António Costa em conferência de imprensa, em São Bento, no final da reunião do Conselho Europeu, que se realizou por videoconferência e que durou cerca de quatro horas e meia.

"Com a Comissão Europeia a apresentar a sua proposta no dia 06 de maio, o ideal é que antes do verão - ou seja, antes da interrupção dos trabalhos do Parlamento Europeu -, se alcance um acordo político sobre o conjunto dos instrumentos", afirmou o líder do executivo.