Covid-19

A Madeira não assinalou hoje novos casos de covid-19, mantendo o registo de 85 doentes pelo terceiro dia consecutivo, já com 20 curados, indicaram as autoridades regionais, realçando que já foram testadas 2.414 pessoas no arquipélago.

"É mais um dia em que todas as amostras processadas foram negativas, continuámos a ter só 85 casos", afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

O governante realçou que os 2.414 testes já efetuados na região, entre casos suspeitos (836 no total) e grupos de risco, traduzem uma média de 966 testes por 100 mil habitantes, sendo que a população da Madeira é de 267.785 habitantes (Censos 2011).