Covid-19

O presidente do Eurogrupo congratulou-se hoje com a adoção pelo Conselho Europeu das propostas para a resposta de emergência à crise da covid-19 e anunciou que os ministros das Finanças voltarão a reunir-se no prazo de duas semanas.

Em mensagens publicadas na sua conta oficial na rede social Twitter, Mário Centeno, que participou na cimeira de líderes da União Europeia, por videoconferência, destacou que o Conselho aprovou as "redes de segurança" para países, empresas e trabalhadores, num montante global superior a 500 mil milhões de euros, acordadas há duas semanas pelo Eurogrupo, e disse esperar agora que as mesmas estejam operacionais "até 01 de junho" próximo.

Notando que o Conselho encarregou a Comissão Europeia de apresentar com caráter de urgência uma proposta concreta sobre o futuro fundo de recuperação da economia europeia para o pós-pandemia, Centeno indicou então que "o Eurogrupo vai voltar a reunir-se dentro das próximas duas semanas para retomar o seu trabalho neste dossiê".