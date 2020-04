Covid-19

A Câmara Municipal de Lisboa vai solicitar ao Governo a "disponibilização urgente" de informações sobre os lares do concelho, incluindo os que estão em situação ilegal, nomeadamente o número de casos confirmados de covid-19 e de óbitos ocorridos.

De acordo com uma moção apresentada pelo CDS-PP e aprovada hoje em reunião de Câmara por maioria, com os votos a favor dos democratas-cristãos e do PSD e a abstenção de PS, PCP e BE, a autarquia irá solicitar ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral da Saúde a identificação de todos os lares com casos confirmados de covid-19 e o número registado em cada um.

A Câmara de Lisboa irá também solicitar de dados sobre os utentes e funcionários dos lares já testados "no âmbito da operação de testagem preventiva" que decorre desde 30 de março, bem como o número de utentes e funcionários não testados e a indicação das datas em que se prevê a realização dessa análise.