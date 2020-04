Covid-19

Os campeonatos da Europa de atletismo, previstos para 25 a 30 de agosto, em Paris, foram cancelados, com a organização a dizer que tudo tentou para o evitar, mas que a pandemia de covid-19 o tornou inevitável.

Depois do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, o atletismo fica, assim, privado do segundo grande evento do ano, ficando com um calendário internacional praticamente sem nada, já que tudo foi desprogramado até ao final de junho.

A decisão de anulação foi tomada em reunião do comité executivo do comité organizador, após videoconferência com a Federação Francesa de Atletismo (FFA), os ministérios do Desporto e Interior e delegação interministerial para os grandes eventos.