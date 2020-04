Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma do Governo que aprova "medidas excecionais" na área do desporto, devido à pandemia da covid-19.

"O Presidente da República promulgou diploma do Governo que aprova medidas excecionais e temporárias na área do desporto, no âmbito da pandemia da doença covid-19, de forma a assegurar uma resposta eficaz aos constrangimentos gerados pela atual situação de exceção neste setor", refere uma nota colocada no sítio da Presidência da República.

Em conselho de ministros, o Governo aprovou hoje o prolongamento do estatuto de utilidade pública desportiva às federações até 31 de dezembro de 2021, na sequência do adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 devido à pandemia de covid-19.