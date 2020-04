Covid-19

A ministra do Trabalho esclareceu hoje que os trabalhadores em 'lay-off' têm direito a receber dois terços do salário correspondente ao período em que a empresa aderiu à medida, mesmo que entrem, por exemplo, a meio do mês.

"O que está em vigor é que o trabalhador tem direito ao período em que a empresa recorreu ao 'lay-off' simplificado", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final de uma reunião com a CGTP.

"Aplicar-se-á ao número de dias em que a empresa recorreu ao 'lay-off' simplificado", reforçou a governante, sublinhando que "a lei não deixa dúvidas" sobre isso.