Os preços do petróleo voltaram hoje a aumentar na Ásia, devido às informações que apontam para a redução na produção e por causa da tensão entre o Irão e os Estados Unidos.

O preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado norte-americano, para entrega em junho, subiu 4,61%, para 17,26 dólares (16,02 euros), durante as primeiras transações do dia nos mercados asiáticos.

O preço do barril de Brent, uma referência no mercado internacional, subiu 3%, para 21,97 dólares (20,39 euros).