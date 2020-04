Covid-19

As empresas que entregaram o pedido de adesão ao regime do 'lay-off' simplificado até ao dia 10 de abril começam hoje a receber o apoio, mas há processos que terão de ser corrigidos, segundo a ministra do Trabalho.

As datas de pagamento já tinham sido anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, na quarta-feira, no parlamento, mas na quinta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deu mais pormenores.

"Estamos a procurar que sejam pagas [as compensações] aos pedidos que entraram até dia 10 de abril e o pagamento será feito em três dias, uns a dia 24, outros a 28 e a 30", disse a ministra do Trabalho após uma reunião por videoconferência com a CGTP.