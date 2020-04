Covid-19

A Indonésia, o país do sudeste asiático com o maior número de mortes por covid-19, suspendeu hoje e até o início de junho todas as rotas aéreas e marítimas, sejam movimentos domésticos ou internacionais.

A proibição de voos vai permanecer em vigor até 01 de junho, à exceção das viagens especiais destinadas a repatriar indonésios ou permitir que estrangeiros regressem aos seus países, disse a diretora geral da autoridade de aviação, Novie Riyanto Rahardjo.

Em relação ao transporte marítimo, as rotas estão suspensas até 08 de junho.