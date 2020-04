Actualidade

Um grupo internacional de 150 investigadores alertou hoje para a necessidade de preservação do genoma dos recursos marinhos oceânicos com potencial para aplicações biotecnológicas de interesse comercial, mas atualmente ameaçados.

"É importante, por um lado, preservar a biodiversidade que permite esta variedade genética, mas ao mesmo tempo olhar para o oceano como tendo valor económico", disse à Lusa Adelino Canário, investigador e diretor do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg).

O investigador é um dos autores do artigo "O genoma oceânico: conservação, uso justo, equitativo e sustentável dos recursos genéticos marinhos", juntamente com outros especialistas internacionais e que integra também Narcisa Bandarra, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).