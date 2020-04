Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje um novo caso da covid-19, o que eleva para 24 o número total de infetados no país desde o início do surto, incluindo dois já recuperados.

Os dados atualizados foram divulgados pelo porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) Sérgio Lobo na conferência de imprensa diária da Sala de Situação, instalada no Centro de Convenções de Díli.

"Temos mais um caso novo confirmado e dois pacientes recuperados", disse, explicando que o novo caso positivo é de um profissional de saúde, está sem sintomas e encontra-se já em isolamento na Clínica de Vera Cruz.