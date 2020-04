Covid-19

A economia timorense poderá recuar entre 5 e 15% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano devido ao impacto da pandemia da covid-19, dependendo da duração do estado de emergência, segundo as previsões do Governo.

As estimativas às quais a Lusa teve acesso foram preparadas pelo gabinete do ministro coordenador interino dos Assuntos Económicos, Fidelis Magalhães, e apresentadas esta semana às comissões relevantes no parlamento timorense.

Os cenários têm em conta que, mesmo antes do impacto da covid-19 em Timor-Leste, as previsões apontavam já para uma contração do PIB real de 2,8%, em virtude da situação de impasse político e do chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE) - o país está a duodécimos desde 01 de janeiro.