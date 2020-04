Actualidade

Os HMB editam hoje "Melodramático", um álbum no qual experimentam "novos caminhos", que foi criado enquanto os elementos da banda atravessavam crises pessoais, e que chega num momento de crise coletiva para "dar alento" a quem o ouve.

Inicialmente, "Melodramático" tinha edição prevista para final de março. Com a pandemia da covid-19, a primeira ideia da banda foi adiar para o final do ano, mas acabaram por decidir-se a fazê-lo ainda em abril.

"Estamos numa fase em que as pessoas estão privadas de tanta coisa, uma fase de tantas incertezas, em que há mudanças a pairar no ar, e achámos que pôr música nova cá fora poderia ser um alento para as pessoas que nos seguem, e seria bom para nós, também, passarmos esta fase mais focados em trabalho", contou o vocalista dos HMB, Héber Marques, em declarações à agência Lusa.