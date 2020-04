Covid-19

A Alemanha registou até hoje 150.383 casos de contágio pelo novo coronavírus, o que revela um aumento de 2.337 em relação ao dia anterior, e 5.321 vítimas mortais, um crescimento de 227 nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI), há agora um valor aproximado de 106.800 pessoas consideradas curadas, um crescimento de 3.500.

O ministro da saúde, Jens Spahn, defendeu hoje a utilização de uma aplicação no telemóvel para detetar quem tenha estado em contacto com um doente infetado com covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.