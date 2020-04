Covid-19

O impacto da pandemia no turismo é maior do que o esperado, reconheceu hoje o presidente da Turismo do Centro, que defende apoios a fundo perdido para microempresas, moratórias alargadas e dilação dos prazos de pagamentos de empréstimos.

"A prioridade tem de ser salvar empresas para salvar empregos", disse à agência Lusa o líder desta entidade regional que agrupa cem municípios, Pedro Machado, que considera "claramente insuficientes" as medidas do Governo para o setor do turismo.

O presidente da Turismo do Centro coloca-se ao lado dos empresários que pedem novas medidas, mais favoráveis, e que têm alertado para a necessidade de "obrigar" a banca a apoiar um setor que tem sido o motor da economia nos últimos anos, em que foram batidos recordes de receitas e visitantes, no país e em especial na região Centro.