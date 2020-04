Covid-19

O presidente da Associação Distrital de Agricultores da Guarda (ADAG), António Machado, defendeu hoje o regresso dos mercados locais ao território, após a pandemia da covid-19, para dinamização do setor e valorização dos produtos endógenos.

Segundo o presidente da ADAG, no futuro, as relações dos produtores com os mercados de proximidade devem ser reforçadas, e o setor agrícola pode "ganhar com isso", desde que os produtos sejam valorizados e disponibilizados localmente aos consumidores.

"Um dos passos que o Governo devia dar era [nós, os agricultores] continuarmos a produzir e a vender nas feiras diretamente", disse hoje António Machado à agência Lusa.