Covid-19

A petrolífera Eni anunciou hoje um prejuízo de 2.929 milhões de euros no primeiro trimestre, contra lucro de 1.902 milhões de euros em igual período de 2019, realçando tratar-se do exercício "mais complexo dos últimos 70 anos".

O prejuízo registado nos três primeiros meses deste ano ficou a dever-se à pandemia da covid-19 e à queda abrupta dos preços do crude, justifica a petrolífera italiana em comunicado.

No primeiro trimestre, o resultado operacional situou-se nos 1.307 milhões de euros, uma quebra de 44% na comparação com os 2.354 milhões de euros contabilizados no mesmo período do ano passado.