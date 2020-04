Covid-19

A pandemia da covid-19 levou à remarcação de trabalhos ligados à perfuração do fundo do mar para extrair gás no Norte de Moçambique, mas 2022 mantém-se como ano de início da exploração, disse hoje à Lusa fonte da petrolífera Eni.

"Devido ao impacto das restrições regulamentares e de viagem ligadas à situação pandémica da covid-19, as atividades de perfuração relacionadas com o projeto Coral Sul de exploração de gás natural no Norte de Moçambique foram reprogramadas e serão retomadas sem afetar as metas do projeto", referiu fonte oficial da empresa, em resposta a esclarecimentos sobre o tema.

"Estamos continuamente a monitorizar e a rever a situação em todos os locais de construção e fabrico para prevenir e minimizar o impacto do novo coronavírus no projeto Coral Sul", acrescentou.