Covid-19

O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, anunciou hoje mais um caso positivo do novo coronavírus no país, elevando para quatro o número de pessoas internadas devido à covid-19.

"De acordo com as informações que me deram, neste momento nós temos quatro casos confirmados. Inclusivamente, um confirmaram ainda hoje", disse o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, depois de visitar as instalações do centro de isolamento para doentes com covid-19.

"Quer dizer que, além da dimensão preventiva, nós já estamos na vertente curativa. Temos que reforçar os meios de diagnóstico, temos que fazer o máximo de testes possíveis para que possamos detetar mais casos", acrescentou Bom Jesus.