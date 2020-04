Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano recomendou hoje o uso alargado de máscaras faciais, associado a outras medidas preventivas, após o fim do estado de emergência, para diminuir a propagação do novo coronavírus no país.

Numa declaração ao país, na cidade da Praia, sobre as medidas de prevenção sanitária e de proteção civil pós-estado de emergência, Ulisses Correia e Silva na próxima semana será levada ao parlamento uma lei para regulamentar o uso de máscaras faciais.