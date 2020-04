Covid-19

O Governo vai decretar a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio, tal como vigorou no período da Páscoa, anunciou hoje o primeiro-ministro.

António Costa falava aos jornalistas após ter estado reunido com representantes dos setores do comércio e serviços, e também com o líder da comunidade islâmica em Portugal, Abdul Vakil, depois de questionado sobre o fim de semana prolongado entre 01 e 03 de maio.

"Para esse fim de semana, o Governo vai decretar a proibição de deslocações entre concelhos, tal como aconteceu no período da Páscoa", afirmou o primeiro-ministro.