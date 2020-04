Covid-19

O SEF continua a efetuar diligências para localizar os cinco migrantes alojados num hostel em Lisboa e onde foram detetados 136 casos de infeção de covid-19, disse hoje à Lusa fonte daquele serviço de segurança.

A mesma fonte adiantou que um sexto migrante, que também esteve alojado naquele hostel da rua Morais Soares, em Lisboa, foi localizada pelas autoridades do Reino Unido, para onde fugiu a partir de Portugal.

A fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras precisou que este migrante localizado no Reino Unido tinha saído de Portugal antes de ser detetado o caso de covi-19 no hostel.