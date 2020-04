Covid-19

O secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor garantiu hoje que o Governo não será precipitado quanto à retoma da atividade económica e que não se vai regressar a uma realidade pré-covid-19 nas próximas semanas.

"Não vamos tomar medidas com precipitação, nós ainda nos encontramos na vigência do estado de emergência. Quando o Governo vier a determinar o levantamento da suspensão de algumas atividades económicas, seguramente vai fazê-lo com um conjunto de restrições, para que não sejamos levados a induzir na sociedade a ideia de que vamos voltar a normalidade antes da covid-19", disse o governante.

João Torres falava aos jornalistas, em conferência de imprensa, no final de uma reunião com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), que contou também com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, para discutir as condições para uma possível reabertura de algum comércio, no início de maio.