Covid-19

Os Açores não registaram nas últimas 24 horas casos positivos de covid-19, tendo sido detetados até à data na região um total de 138, anunciou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Em comunicado, a entidade informa que "as 646 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região", nas ilhas de São Miguel e Terceira, não revelaram casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, cenário semelhante ao registado na análise de quinta-feira, perfazendo 48 horas seguidas sem registo de novos infetados.

A Autoridade de Saúde dos Açores sublinha, no entanto, a necessidade de os cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social, manterem e reforçarem, "sempre que possível, as medidas de prevenção e contenção da pandemia".