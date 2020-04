Covid-19

A Dura Automotive adiou para 03 de maio o fim do 'lay-off' nas fábricas do Carregado, concelho de Alenquer, e na Guarda, devido à pandemia, disse hoje a diretora de recursos humanos da empresa.

Elisabete Cruz afirmou à agência Lusa que o fim do 'lay-off' foi prolongado até 03 de maio e que a empresa espera retomar a produção nas fábricas do Carregado, no distrito de Lisboa, e da Guarda "de forma faseada, porque não tem encomendas para dar trabalho a todos os operários".

"Nem todos os trabalhadores serão convocados para trabalhar", adiantou a responsável, acrescentando, contudo, que poderão surgir a qualquer altura alterações em função das encomendas que surgirem.