O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demitiu hoje o chefe da Polícia Federal do país, Maurício Leite Valeixo, perante a alegada discordância do ministro da Justiça, Sérgio Moro, desencadeando uma nova crise interna no Governo do país.

A exoneração de Valeixo foi publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU) e, segundo fontes próximas de Moro citadas pela imprensa brasileira, aumentou a tensão entre o Presidente brasileiro e o ministro, que teria afirmado na quinta-feira que deixaria o Governo se a demissão do diretor geral da Polícia Federal se concretizasse.

Nem Moro nem Bolsonaro se pronunciaram até ao momento, mas o ministro da Casa Civil afirmou na quinta-feira que o titular da pasta da Justiça não irá sair do Governo.