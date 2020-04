Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou hoje que o país vai ter cerca de 50 mil testes disponíveis nas próximas semanas para alargar a testagem do despiste do novo coronavírus, que já regista 82 casos no arquipélago.

"A realização de testes rápidos vai ser alargada. Cerca de 50 mil testes estarão disponíveis nas próximas semanas", anunciou Ulisses Correia e Silva, numa declaração ao país, na cidade da Praia, sobre as medidas de prevenção sanitária e de proteção civil pós-estado de emergência.