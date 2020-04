Covid-19

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje seis novos casos de covid-19 no arquipélago, um dos quais importado de Portugal, elevando o total de infetados para 88, diagnosticados desde 19 de março.

Em comunicado, aquele ministério refere que nos restantes casos confirmados hoje, quatro são de transmissão no concelho da Praia e um foi diagnosticado no concelho de São Domingos (interior da ilha de Santiago).

Outras 58 amostras analisadas nas últimas horas no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública deram resultado negativo para covid-19, acrescenta-se no comunicado, assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.