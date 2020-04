Covid-19

A Assembleia e a Câmara de Coimbra vão celebrar o 46.º aniversário do 25 de Abril com momentos gravados que serão partilhados nas redes sociais e no portal de notícias do município, foi hoje anunciado.

As comemorações têm início às 10:00 de sábado com a partilha do momento do hastear das bandeiras nos Paços do Município de Coimbra, gravado em 2019, que contou com a participação da Banda Filarmónica União Taveirense, refere uma nota da Câmara enviada hoje à agência Lusa.

Às 11:00, será "partilhado um vídeo institucional", que inclui intervenções dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, Manuel Machado e Luís Marinho, respetivamente, ambos eleitos pelo PS, e dos líderes das formações políticas representadas na Assembleia - coligações Mais Coimbra (PSD/CDS-PP/PPM/MPT) e CDU (PCP/PEV) e movimentos Somos Coimbra (SC) e Cidadãos por Coimbra (CpC), além do PS.