Covid-19

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva alertou hoje que "o pesadelo da fome" voltou à América Latina e disse que o novo coronavírus resultará numa nova ordem mundial sob a liderança da China.

"Temos que estar muito preocupados na América Latina. O nosso continente de precisa melhorar a qualidade de vida de nosso povo. Não é possível que, depois de sonhar tanto, entre 2000 e 2014, voltemos ao pesadelo da fome na América Latina, com muito desemprego, pessoas dormindo na rua", afirmou Lula da Silva em entrevista à agência de notícias espanhola, Efe.

Na avaliação do ex-Presidente brasileiro, alguns governos da região têm falhado com a população ao tratarem as pessoas "como se fossem números."