Covid-19

O Presidente da República de Angola declarou hoje a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias, a partir de 26 de abril, com alívio de algumas medidas para permitir a retoma "paulatina da atividade económica".

O estado de emergência em Angola para conter a propagação da pandemia de covid-19 foi declarado em 27 de março, por 15 dias, prorrogado uma primeira vez em 11 de abril e volta a ser estendido de 26 de abril a 10 de maio.

Numa declaração ao país divulgada pela Casa Civil do Presidente, João Lourenço apelou aos seus compatriotas para que mantenham as medidas de prevenção e observem o regime de confinamento, sublinhando que o levantamento definitivo do estado de emergência e das restrições a ele inerentes dependerá sobretudo da forma como forem cumpridas tais medidas e do comportamento individual e coletivo.