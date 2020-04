Covid-19

O número de casos confirmados de covid-19 em Portugal é de 21,7 por cada 10 mil habitantes, mais 70% do que os 12,8 registados há duas semanas, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já o número de municípios com um número de doentes infetados com o novo coronavírus acima da média nacional subiu de 34 para 47, segundo os dados agora publicados, que também são relativos a 22 de abril.

Deste conjunto, 33 municípios pertencem à região norte do país, indicou o INE na segunda edição dos Indicadores de contexto para a pandemia de covid-19 em Portugal, com o conjunto de municípios contíguos da Área Metropolitano do Porto em destaque, com mais de 35 casos confirmados por 10 mil habitantes em Valongo, Maia, Gondomar, Matosinhos, Porto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia.