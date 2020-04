Covid-19

A maioria (85,8%) das empresas do setor automóvel continua a trabalhar, apesar da pandemia de covid-19, segundo um estudo da Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) hoje divulgado.

No total, 9,2% das empresas contactadas têm colaboradores em teletrabalho, mais de metade (50,2%) implementarem medidas de apoio ao emprego, como o regime de 'lay-off' simplificado (redução do horário de trabalho ou suspensão dos contratos), e 88,1% "delinearam um plano de contingência e tomaram as devidas medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus".

Grande parte das respostas ao inquérito foram de oficinas (77,1%), uma vez que estas foram consideradas como um serviço essencial no âmbito do estado de emergência, seguidas pelo comércio de veículos (10,2%) e pela atividade de pronto-socorro (4%).