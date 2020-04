Actualidade

O ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro, anunciou hoje que pediu demissão do cargo que ocupou por 16 meses, após uma série de controvérsias que dificultaram a sua permanência no Governo do Presidente Jair Bolsonaro.

A demissão de Moro aconteceu na sequência da exoneração do chefe da Polícia Federal brasileira, Maurício Leite Valeixo, efetivada hoje.

Valeixo era amigo pessoal e homem de confiança do ministro, ambos trabalharam juntos durante a operação Lava Jato.