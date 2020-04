Covid-19

O FMI espera uma recessão de 5,5% e um défice de 14,7% do PIB para Cabo Verde em 2020, devido à pandemia de covid-19, mas prevê uma retoma em 2021, com um crescimento económico de 5%.

As previsões constam de um relatório sobre o aval do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao pedido de financiamento de 32,3 milhões de dólares (30 milhões de euros), apresentado pelo Governo cabo-verdiano. O financiamento, aprovado pelo FMI na quinta-feira, ao abrigo do programa de Facilidade Rápida de Crédito (Rapid Credit Facility - RCF, na sigla em inglês), servirá para reforçar o setor da saúde, face aos efeitos da pandemia de covid-19, segundo o Governo cabo-verdiano.

No documento, a que a Lusa teve hoje acesso, o FMI aponta que a conjuntura da pandemia no arquipélago de Cabo Verde deverá elevar o défice das contas do país dos anteriores 3,9% - conforme previsão feita ao abrigo do programa de assistência técnica com o Instrumento de Coordenação de Políticas (PCI, na sigla em inglês) -, para 14,7% do Produto Interno Bruto (PIB).