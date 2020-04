Covid-19

O secretário de Estado João Paulo Rebelo congratulou-se hoje por a "esmagadora maioria" dos testes à covid-19 feitos ultimamente aos trabalhadores dos lares da região Centro estarem a dar resultado negativo.

"Depois de algumas situações mais apreensivas que acompanhámos, como em Ovar e nalguns lares do distrito de Viseu, felizmente, nos últimos dias, os testes que têm estado a ser feitos, na sua esmagadora maioria, estão a dar negativo", afirmou à agência Lusa João Paulo Rebelo, que foi designado coordenador regional do Centro do Estado de Emergência.

Na sua opinião, tal significa que se está "a obter o resultado pretendido, que era trabalhar na linha da prevenção".