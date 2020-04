Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo e Sousa, terá audiências no sábado com representantes de vários setores culturais, dos museus ao cinema, dos espetáculos ao vivo ao mercado livreiro.

De acordo com a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, as audiências decorrerão durante a tarde, depois das celebrações oficiais do 25 de Abril, e acontecem um mês depois de o setor cultural ter praticamente paralisado por causa da pandemia da covid-19.

Nas últimas semanas, artistas, entidades culturais e empresários vieram a público, de forma organizada ou isolada, alertar para a fragilidade e, em simultâneo, para a importância económica do setor cultural, com o encerramento de teatros, cinemas e museus e com o adiamento de centenas de espetáculos.