Actualidade

Um tribunal espanhol decidiu hoje a nulidade de um despedimento coletivo feito pela transportadora Ryanair, tendo os 224 trabalhadores de regressar com as mesmas condições e com o pagamento dos seus salários desde a extinção do contrato.

A decisão foi tomada pela Audiência Nacional espanhola, um tribunal especial competente neste tipo de questões, porque a empresa aérea "não quis iniciar um período de consulta" com os representantes dos trabalhadores e houve "má fé, fraude, coação e abuso de direitos na atuação do empregador".

O tribunal insta a companhia ao "pagamento imediato" dos salários que as pessoas afetadas por este despedimento coletivo "deixaram de receber desde a rescisão do contrato".