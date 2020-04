Covid-19

A Diocese de Coimbra manifestou-se hoje preocupada com a quebra nos rendimentos das paróquias devido à pandemia da covid-19, realçando que a não realização das visitas pascais agravou as dificuldades financeiras.

Por ocasião das festividades da Páscoa, canceladas ou pelo menos restringidas desta vez, em cumprimento do estado de emergência, "a generalidade das pessoas contribuem" com donativos para as estruturas locais da Igreja Católica, salientou à agência Lusa o vigário geral da Diocese, Pedro Miranda.

"É natural que haja alguma preocupação neste campo", declarou.