Covid-19

O Sporting informou hoje ter realizado testes serológicos ao plantel de futebol, para pesquisa de anticorpos à covid-19, e que um dos jogadores testou positivo, indicando uma possível imunidade.

"Verificou-se um teste positivo para IgG (Imoglobulina G - Anticorpo) com IgM negativa, que indica provável imunidade adquirida desse atleta", informou o clube no sítio oficial na Internet, sem revelar o nome do futebolista.

Na nota, os 'leões' informaram terem realizados testes ao "SARS-CoV-2 [novo coronavírus] a todo o plantel profissional e 'staff', para aferir de possível imunidade ao vírus".