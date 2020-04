Actualidade

Dois suspeitos de tentarem assaltar um supermercado do Porto, após usarem uma carrinha furtada para rebentar uma montra do estabelecimento, vão aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva, decidiu hoje um juiz de instrução criminal de Matosinhos.

O caso ocorreu ao final da noite de quinta-feira, quando dois ocupantes da carrinha furtada, um homem de 29 anos e outro de 46, usaram o veículo para rebentar a montra de um supermercado da cadeia Continente na Rua de Serpa Pinto, zona da Ramada Alta, sendo apanhados pela Polícia Municipal quando tentavam a fuga e entregues à PSP.

Os detidos foram intercetados por dois agentes da polícia municipal, que "para os deter efetuou dois disparos para o ar", precisou a PSP, que, já hoje, levou os dois homens a primeiro interrogatório judicial, onde lhes foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.