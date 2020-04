Covid-19

O julgamento da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, com 44 arguidos, foi hoje adiado 'sine die' (sem data prevista), devido à pandemia da covid-19, segundo um despacho judicial, a que a agência Lusa teve acesso.

Em 13 de março, dia em que terminaram as alegações finais, o coletivo de juízes, presidido por Sílvia Pires, marcou para 29 de abril, no Tribunal de Almada e com a dispensa dos arguidos, uma sessão para alteração de factos da acusação do Ministério Público, e para 28 de maio (data "indicativa") a leitura do acórdão, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, no qual decorreu todo o julgamento.

"Atenta a situação declarada de estado de emergência e uma vez que os presentes autos já não revestem natureza urgente, não se mostrando também exequível colocar na sala de audiências o número de pessoas necessário para a realização da mesma, dou sem efeito a diligência agendada para o próximo dia 29 de abril de 2020, pelas 09:30", refere o despacho, assinado pela juíza presidente.