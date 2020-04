Actualidade

O júri do prémio internacional aRitmar, que distingue as melhores músicas e poemas portugueses e galegos de cada ano, concedeu o Prémio Especial à ex-diretora-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), informou hoje a organização.

Em comunicado enviado às redações, a organização dos Prémios, a cargo da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, sublinha que a distinção atribuída a Georgina Benrós de Mellopelo visa destacar "o seu envolvimento ativo na integração da Galiza naquele organismo internacional e o impulso que deu ao estabelecimento de relações com instituições oficiais e associações civis galegas".

"A decisão do júri, anunciada na véspera do simbólico 25 de Abril português, visa destacar, dentro do projeto aRitmar Galiza e Portugal, uma pessoa, grupo de pessoas, instituição ou iniciativas que contribuíram para a construção de pontes de amizade e colaboração entre a Galiza e a Lusofonia, bem como trabalhar pela cultura e língua comuns, reconhecimento mútuo entre a Galiza e a Lusofonia ou com uma obra de reintegração da cultura galega no seu verdadeiro espaço natural", refere a organização.