A Diocese da Guarda admitiu hoje que as paróquias mais pequenas podem vir a ter dificuldades financeiras por as celebrações estarem suspensas devido à pandemia da covid-19 e colocou de parte um eventual recurso à medida de 'lay-off'.

"[A situação] vai trazer muitos constrangimentos, porque há muitas comunidades que viviam na 'linha de água', porque são comunidades do interior [do país] e com pouca gente e, por isso, os peditórios e os donativos eram singelos e humildes", disse à agência Lusa o ecónomo diocesano António Carlos Gonçalves.

O responsável indicou que as receitas de "quatro ou cinco paróquias" davam, até ao momento, para pagar ao respetivo pároco "o equivalente ao ordenado mínimo".