Covid-19

O bairro social Nova Cidade, em Câmara de Lobos, onde surgiu um foco de infeção por covid-19, vai ser desinfetado no sábado, anunciou hoje a PSP, que pediu aos habitantes para ficarem em casa e fecharem portas e janelas.

"Durante a execução dos trabalhos, permaneça no interior das suas habitações e com as portas e janelas devidamente fechadas", indicou o Comando Regional da Madeira da PSP num comunicado.

Na nota, a PSP refere que a ação de limpeza e desinfeção vai ser feita a partir das 10:00 e que está a colaborar nesta iniciativa com a Investimentos Habitacionais da Madeira.