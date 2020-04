Covid-19

A comunidade muçulmana da Guiné-Bissau iniciou hoje o período de jejum durante 30 dias, numa altura em que o país é confrontado com medidas restritivas em termos de circulação de pessoas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Este facto constitui a principal preocupação dos líderes muçulmanos do país que pedem às autoridades para "afrouxarem as medidas em relação ao cumprimento de deveres durante o mês do Ramadão".

Bubabar Djaló, presidente da União Nacional dos Imames (líderes religiosos muçulmanos) da Guiné-Bissau, pediu ao Governo para permitir, por exemplo, que seja autorizado ao 'muezim', que anuncia em voz alta a hora da reza na mesquita, "alertar os fiéis para a hora de início e de rotura do jejum".