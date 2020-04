Covid-19

A quebra do turismo e a escassez de vigilantes vão ser alguns obstáculos para um futuro regresso à normalidade, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, devido ao contexto da pandemia convid-19, segundo o seu diretor.

Contactado pela agência Lusa, Joaquim Caetano falou sobre o quotidiano do museu vazio de visitantes desde 15 de março, devido às restrições sanitárias, mas onde a direção continua a criar diariamente vídeos sobre as obras da coleção e a colocá-los 'online', para manter o contacto com o público.

Sobre uma futura reabertura e o regresso à normalidade, só é ainda possível especular quando e como, pois todos os museus e monumentos tutelados pelo Ministério da Cultura aguardam diretrizes oficiais.